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Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха

Глава ВОЗ Гебрейесус: организация не покинет Рафах из-за операции Израиля
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Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD
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Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) останутся в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на израильское наступление. Об этом 8 мая заявил глава организации Тедрос Адхан Гебрейесус на брифинге.

«ВОЗ заранее разместила некоторые запасы на складах и в больницах, но без поступления дополнительной гуманитарной помощи в Газу мы не сможем продолжать оказывать жизненно необходимую помощь больницам. ВОЗ не намерена уходить из Рафаха, будет оставаться и оказывать помощь вместе с нашими партнерами», — заявил он. Трансляция пресс-брифинга велась на YouTube-канале организации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха в расширенную гуманитарную зону 6 мая. Затем батальоны ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь, но Израиль решил продолжить операцию в городе.

Многие жители города в ожидании перемирия начали его праздновать, однако вечером Рафах подвергся ударам со стороны Израиля, которые продолжились в ночь на вторник, 7 мая. В этот же день израильская армия взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха.

Эти действия осудили Египет и Турция. В МИД РФ заявили, что продолжение операции в Рафахе может привести к гуманитарной катастрофе. В ВОЗ сообщили, что вторжение ЦАХАЛ в Рафах приведет к беспрецедентному обострению гуманитарной ситуации. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее заявил, что вторжение станет величайшей катастрофой в истории палестинского народа.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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