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Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Эстонская полиция возбудила уголовное дело в отношении троих граждан, которые, проезжая в автомобиле по городу Пярну, размахивали из окна флагом России. Об этом 8 мая сообщает издание Postimees.

«Вечером 24 апреля в полицию поступила информация, что в 16:30 на парковку торгового центра в Пярну въехал автомобиль Ford, из бокового окна которого вывешивался российский флаг. Группа на автомобиле поправила флаг на стоянке и двинулась дальше по Рижскому шоссе», — пишет издание.

Полиция возбудила дело о проступке по статье Уголовного кодекса о поддержке и оправдании международных преступлений, за который может быть назначен денежный штраф в размере до €1200 или арест.

По данным СМИ, производство начато в отношении находившегося за рулем автомобиля 49-летнего мужчины и двух пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. Отмечается, что двум обвиняемым уже назначен денежный штраф, еще одному человеку мера наказания будет предъявлена позже. В полиции напомнили, что в Эстонии запрещена демонстрация государственной символики РФ.

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Ранее в этот день временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин рассказал, что в стране силовики начали задерживать тех, кто пытается почтить память воинов Красной армии. По его словам, власти страны задерживают ветеранов, пожилых людей и потомков солдат, однако люди продолжают нести цветы к захоронениям воинов.

Кроме того, в Берлине полиция запретила размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. Однако от правил были освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства.

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