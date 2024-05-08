Эксперт не исключил снижения объема выдачи кредитов в России

В 2024 году в России возможно снижение выдачи банками кредитов населению. Об этом рассказал «Известиям» директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

«Мы полагаем, что в целом рост будет несущественным или даже мы увидим небольшое снижение, поскольку автокредитование в апреле уже показало снижение на 10% к марту. Ипотека за счет отмены льготной ипотеки как минимум снизится на 10%, а с учетом дополнительных ограничений — на 15–20% к аналогичному периоду 2023-го, потребительские кредиты также не будут расти: снижение на 10–15%. В целом объем выдач кредитов населению в 2024-м будет на 15–20% ниже 2023-го», — отметил он.

При этом эксперт уточнил, что в банке не наблюдают рисков высокой закредитованности россиян, потому что растет не только общий размер кредитов, но и уровень контроля регулятора за качеством таких кредитов.

Ранее в этот день сообщалось, что россияне набрали кредитов на 36,6 трлн рублей. Совокупный портфель ссуд населения достиг этого уровня по итогам марта 2024-го, следует из статистики Центробанка. Такой спрос связан с высокой потребительской активностью и адаптацией россиян к макроэкономической ситуации, рассказали «Известиям» эксперты.