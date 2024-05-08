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Путин сообщил о проведении более 90% расчетов в рамках ЕАЭС в нацвалютах

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Более 90% расчетов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил 8 мая президент России Владимир Путин.

«Объем взаимной торговли вырос почти в два раза — с $45 млрд до $89 млрд, — причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве в рамках саммита к 10-летию создания ЕАЭС.

За этот период совокупный объем ВВП входящих в союз государств увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн, напомнил Путин. В то же время товарооборот стран ЕАЭС с третьими государствами вырос на 60%, с $579 млрд до $923 млрд, а объем взаимной торговли показал почти двукратный рост.

По оценке президента РФ, эти экономические показатели демонстрируют, что Евразийский союз стал эффективной и динамичной интеграционной структурой, деятельность которой способствует росту торговли и кооперации и приносит выгоду всем участникам объединения.

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Ранее, 2 мая, Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В декабре 2023 года на неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) Путин назвал ЕАЭС состоявшимся и авторитетным международным объединением, также указав на рост экономик входящих в него стран.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, учрежденная 29 мая 2014 года с целью обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведения скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

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