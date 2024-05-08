Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Муниципальный депутат столичного округа Бабушкинский Анастасия Демина найдена мертвой в Москве. Об этом 8 мая сообщил источник «Известий».
Тело мундепа обнаружила ее сестра в квартире в Отрадном.
Предварительно установлено, что 42-летняя женщина умерла от острой сердечной недостаточности. Демина страдала от сильных болей после перелома плеча и в последнее время принимала много обезболивающих, добавил собеседник.
Полиция ведет проверку по факту смерти женщины.
Муж Деминой депутат Валерий Демин сообщил о смерти супруги на своей странице во «ВКонтакте».
«6 мая не стало моей супруги, моей Настены... Хорошего и очень неравнодушного человека, друга и помощника, матери наших потрясающих троих деток... Угас не просто человек, а целый огромный мир... Я, правда, не могу словами выразить вс` то, что я чувствую», — говорится в посте.
Демина занимала пост исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» района Ростокино СВАО Москвы с 2017 года.