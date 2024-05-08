ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в заявлении оборонного ведомства.
Как указано, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 16:40.
Позднее в Минобороны РФ сообщили о еще одном сбитом украинском БПЛА над Белгородской областью. Средства ПВО уничтожили очередной беспилотник ВСУ около 17:00.
Ранее в этот день были уничтожены еще четыре украинских БПЛА. В связи с этим в главном управлении МЧС по региону объявляли опасность атаки беспилотников, а также ракетную. Позже они были отменены.
До этого, 6 мая, украинские военные нанесли удар с применением БПЛА по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ начал расследование обстоятельств удара украинскими боевиками.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.