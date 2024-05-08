Прокуратура ФРГ не подтвердила задержание подозреваемого в убийстве россиянок

Прокуратура Нюрнберг-Фюрта не располагает данными о задержании в Германии гражданина Литвы Андрея Кушлевича, которого подозревают в убийстве своей бывшей жены Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны в турецком городе Бодрум в ноябре прошлого года. Об этом ведомство заявило «Известиям» 8 мая.

Накануне турецкое издание Kent TV сообщило, что Кушлевича, задержали «во время пограничного контроля в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен». По данным издания, суд над убийцей должен был состояться в Нюрнберге.

Сын Двизовой Давид рассказал «Известиям», что информацию о задержании Кушлевича получил из СМИ, а его адвокат ничего не сообщал. Сын погибшей поделился, что хотел бы верить в поимку убийцы.

Модель Двизову и ее дочь Даяну нашли мертвыми на обрывистом склоне в Бодруме 28 ноября 2023 года. По сообщениям турецких СМИ, тела россиянок были завернуты в простыни и обвязаны веревками. На следующий день подозреваемым в убийстве назвали Кушлевича, задолго до убийства он находился в базе розыска МВД по уголовной статье. В тот же день полиция Турции подтвердила, что подозревает мужчину, и указала, что он уже покинул страну.

Позже, 22 января, Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Двизовой и ее дочери.