Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались перед началом Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Москве, сообщил 8 мая Telegram-канал «Пул первого».
«Прямо сейчас в Кремле», — подписано опубликованное фото, на котором лидеры общаются друг с другом.
Лукашенко вылетел в Москву ранее в этот день. Участники саммита обсудят, в том числе, вопросы о переговорах с Монголией о заключении временного торгового соглашения, о внесении изменений в регламент работы ЕАЭС и другие вопросы.
Членами союза являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, но на мероприятии также будут присутствовать лидеры стран-наблюдателей — Узбекистана и Кубы.
О том, что юбилейный саммит в честь 10-летия создания ЕАЭС, которая начала функционировать в 2014 году, пройдет в Москве 8 мая, Путин сообщил в марте.
В декабре 2023 года на неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) Путин отметил рост экономик стран ЕАЭС. Он также назвал Евразийский экономический союз состоявшимся авторитетным международным объединением. Кроме того, российский лидер сообщил, что объем взаимной торговли в объединении за 10 лет вырос почти вдвое — с $1,6 трлн до $2,5 трлн.