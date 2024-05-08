Заммэра Москвы Багреева назвала ключевой фактор экономического развития столицы

Нацпроект «Производительность труда» становится ключевым инструментом экономического роста и формирования экономики предложений, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Она выступила на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» Международной выставки-форума «Россия».

По ее словам, реализация нацпроекта способствует повышению эффективности бизнес-процессов и создает предпосылки для дальнейшей цифровизации, автоматизации и роботизации предприятий.

«Для экономики столицы характерны быстрый рост высокотехнологичных отраслей, высокая доля квалифицированных и высококвалифицированных кадров, низкий уровень безработицы. При этом практически все ключевые отрасли экономики имеют большие резервы для повышения производительности труда», — добавила Багреева.

Она отметила, что сегодня в программе участвуют свыше 300 московских компаний, из которых около 200 предприятий представлены обрабатывающими производствами. Благодаря инструментам нацпроекта компании в среднем на 40% увеличили производительность труда, подчеркнула заммэра. «Но для того, чтобы достичь еще больших результатов, одних технологий бережливого производства недостаточно, и компании это понимают. Те ресурсы, которые они высвобождают благодаря оптимизации рабочих процессов, повышению производства, направляются на цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производства, таким образом продолжая повышение эффективности работы предприятия. И здесь следующим шагом становится обучение, переобучение кадров», — констатировала Багреева.

И.о. первого зампредседателя правительства России Андрей Белоусов сообщил, что производительность труда в Москве в два раза выше, чем в среднем по России. «И если остальные регионы хотя бы вполовину приблизятся к 2030 году к тому уровню производительности труда, которого столица достигла сегодня, то мы задачу производительности труда решим в целом по стране. Поэтому основная задача сейчас — максимально тиражировать опыт Москвы в том виде, в котором другие регионы смогут его воспринять», — отметил он.