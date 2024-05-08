Эксперты рассказали о способах защиты рассады от майских заморозков

Сезон рассады в самом разгаре, но в начале мая многие регионы России столкнулись с возвратными заморозками. Особенно опасными они стали для теплолюбивых растений. Для того чтобы спасти огород от резких перепадов температур и ночных похолоданий, следует принимать экстренные меры. Эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» 8 мая рассказали «Известиям», как обезопасить рассаду от неожиданного похолодания и сохранить будущий урожай.

Укрывной материал

В случае резких заморозков следует накрыть грядки и кусты специальными укрывными колпаками или агроволокном. Если их нет, то в ход могут пойти любые подручные материалы: полиэтиленовые пленки, мешковина, картонные коробки, обрезанная пластиковая тара. Также рекомендуется создать над грядками тень — из-за прямых солнечных лучей листья и всходы могут оттаивать слишком быстро, что повредит ткань.

Парники и теплица

Дополнительное укрытие в виде парника и теплицы подойдет для высоких саженцев и кустов. Их можно сделать из металлического каркаса, покрытого несколькими слоями прозрачной пленки. Дополнительно в такие парники можно установить автономные обогреватели.

Мульчирование

Этот способ представляет собой покрытие почвы мульчей (навозом, компостом, торфяной крошкой, соломой) для ее защиты и улучшения свойств. Мульчирование грядок и саженцев поможет снизить теплоотдачу грунта и повысит влажность воздуха над почвой. Для достижения максимальной защиты от мороза проводить мульчирование нужно вечером, а поверх мульчи следует расстелить агроволокно.

Задымление

Создание дымовой завесы над рассадой препятствует замерзанию растений и грядок. Для этого следует растопить с подветренной стороны огорода несколько небольших тлеющих костров из сухих органических материалов. Но здесь нужно постоянно следить за костром для соблюдения противопожарных мер, а также чтобы дым не доставлял неудобства соседям.

Опрыскивание и подкормки удобрением

Помочь растениям пережить заморозки может подкормка корней растворами удобрений с высоким содержанием калия и фосфора, а также опрыскивание поврежденной рассады раствором бора, марганцовки и меди. Рекомендуется проводить обработку вечером до наступления морозов.

В Москве в среду, 8 мая, начался сильный снегопад. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что снег в мае в столице случается раз в 5–10 лет. Ожидается, что он будет идти в течение 8 мая, а также утром 9 мая, однако не уляжется.