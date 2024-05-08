Таможня Литвы сообщила о задержании двух электромобилей Tesla Cybertruck

Таможенники Литвы на пограничном переходе «Шальчининкай» не выпустили два электромобиля Tesla Cybertruck стоимостью более €200 тыс., причиной названы антироссийские санкции. Об этом 8 мая говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Госслужащие подозревают, что эти машины позже будут перевезены и зарегистрированы в России, к которой Евросоюз с 2014 года вводит санкции на экспорт легковых автомобилей», — утверждают в ведомстве.

Водителей Tesla Cybertruck после допроса отпустили, автомобили остались в распоряжении таможни.

Литва начала расследование по контрабанде и нарушению международных санкций. В таможне добавили, что в 2023 году каждый второй экспортированный в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и другие страны автомобиль стоимостью более €50 тыс. оказывался на российском рынке.

«При проведении задержания литовская таможня сотрудничает с учреждениями США, контролирующими международные санкции», — заключила таможня.

После начала военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) запретил экспортировать в Россию автомобили дороже €50 тыс. Ограничения не раз расширялись в отношений новых и б/у машин с моторами более 1,9 л, электрокаров, гибридов. Вторичные санкции применяются в отношении тех, кто помогает Москве обойти рестрикции.

Совет ЕС 23 февраля утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списки попали физические и юридические лица, а также иностранные компании, которые, по мнению ЕС, поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Санкционные списки также расширила Австралия: в них вошли еще 55 физических и 37 юридических лиц.

Западные страны усилили введение антироссийских санкций на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации по причине обстрелов со стороны украинских военных.