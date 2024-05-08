Олигарху Коломойскому грозит пожизненный срок по делу о заказном убийстве

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в организации заказного убийства. Об этом 8 мая сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале. При этом в сообщении ведомство не указывает имя фигуранта, но украинские СМИ уверены, что речь идет о Коломойском.

По данным спецслужбы, собрано достаточно улик, чтобы обвинить олигарха в покушении на совершение убийства. Данная статья УК Украины предусматривает пожизненное заключение.

Сообщается, что Коломойский в 2003 году заказал покушение директора юридической компании, чтобы отомстить за отказ в участии в сделке с активами металлургического завода. Мужчине нанесли ножевые ранения, но медикам удалось спасти его.

В свою очередь, в нацполиции страны уточнили, что потерпевшего жестоко избили четверо мужчин и ранили ножом. Тогда правоохранители задержали исполнителей нападения.

«В настоящее время полиция установила неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность Коломойского», — добавили в сообщении ведомства в Telegram.

Коломойского также подозревают в завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). В начале сентября 2023 года СБУ предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а Шевченковский районный суд Киева отправил бизнесмена под стражу. Его арест продлевался в декабре, а затем и в феврале 2024 года.

Кроме того, 5 марта суд в РФ обратил имущество Коломойского в доход государства. Следствием установлено, что Коломойский и связанные лица осуществляли экстремистскую деятельность и финансировали вооруженные формирования Украины.