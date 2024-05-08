Запрет на демонстрацию на мемориалах в столице Германии флага 8–9 мая равнозначен принятию стороны фашизма, заявил в открытом письме на имя сенатора по внутренним делам земли Берлин Ирис Шпрангер потомок основателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фердинанда Лассаля Герхард Ландгут. Об этом 8 мая сообщила газета Berliner Zeitung.

«Тот, кто запрещает флаг победителя, становится на сторону проигравшего, то есть гитлеровского фашизма, что противоречит основному закону ФРГ и тем самым нарушает служебную присягу сенатора по внутренним делам, главы полиции и всех полицейских», — отметил он.

Ландгут напомнил, что в ознаменование поражения гитлеровской Германии перед официальной капитуляцией над Рейхстагом развевался красный советский флаг с серпом, молотом и советскими звездами в золоте. Под этим флагом Красная армия освободила немцев от национал-социализма.

Теперь берлинский сенатор по вопросам внутренних дел Шпрангер запретила вывешивание флага СССР, что вызывало «крайнее возмущение» мужчины.

Мужчина призвал сенатора Ирис Шпрангер немедленно отменить «чудовищное постановление». Ландгут приходится Лассалю двоюродным прапрапраправнуком.

Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия осуждает решение полиции Берлина запретить 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной (ВОВ), а также РФ и Советским Союзом. Москва призывает отменить его.

7 мая сообщалось, что правоохранители в Берлине запретили размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.