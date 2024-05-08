Адвокат сообщил об аресте имущества экс-замминистра Иванова и его родителей
Активы, счета и недвижимость бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его родителей арестованы. Об этом 8 мая сообщил «Известиям» его адвокат Денис Балуев.
«Арест имущества — да», — сказал он, отметив, что особняк в Чистом переулке принадлежит городу, а дом на Рублевке — Иванову, однако куплен в кредит.
Также стало известно, что адвокаты Иванова в среду принесли в Мосгорсуд на заседание четыре пакета с наградами бывшего заместителя министра. На снимке, который есть в распоряжении «Известий», видно, как адвокат изучает документ, а перед ним находятся несколько стопок коробок с наградами.
Ранее в этот день защита экс-замминистра попросила суд отпустить его под домашний арест либо избрать ему иную меру пресечения. Однако Мосгорсуд признал законным арест Иванова. Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере Иванов останется под стражей до 23 июня.
23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и на следующий день заключили под стражу. Ему вменяют покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. Защита отвергла факт передачи взятки и заявила о намерении обжаловать арест, ходатайство об этом было подано 26 апреля.
В рамках дела также арестовали находившегося в дружеских отношениях с экс-замминистра Сергея Бородина. По данным «Известий», он уже дал показания на чиновника. Кроме того, суд заключил под стражу Александра Фомина, который, как предполагается, освободил Иванова и Бородина от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий, и поспособствовал получению взятки.