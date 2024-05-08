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Суд обратил имущество АО «Макфа» в доход государства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центральный районный суд Челябинска обратил в пользу России имущество АО «Макфа». Об этом 8 мая сообщила пресс-служба суда после закрытого заседания по делу холдинга.

Уточняется, что иск к ряду физ- и юрлиц, действующих на территории РФ, Великобритании, Кипра и других государств был подан заместителем генпрокурора России.

«Исковые требования <...> удовлетворены в полном объеме. Решение приведено к немедленному исполнению», — говорится в сообщении суда.

Решение в законную силу в настоящий момент не вступило. В самой «Макфе» подчеркнули, что намерены обжаловать вердикт суда.

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Заместитель генпрокурора России подал иск к АО «Макфа» и связанным с ним компаниям в конце марта. Затем, 1 апреля, были арестованы счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы». Отмечалось, что, согласно иску Генпрокураторы, каждый из ответчиков, предположительно, состоит в «противоправном сообществе».

В тот же день юристы «Макфы» обжаловали постановление судебных приставов об аресте счетов и активов. Источник «Известий» указал, что совокупная стоимость иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с холдингом компаний составляет более 46 млрд рублей.

Депутат Госдумы Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует Юревич, кроме того, ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Однако парламентарий скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.

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