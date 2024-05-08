Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине

На Украине задержаны семеро мужчин, которые пытались незаконно перебраться через границу с Венгрией по реке Тиса. Об этом 8 мая сообщило западное региональное управление украинской госпогранслужбы.

«Проверяя предоставленную оперативниками отряда информацию о возможной противоправной деятельности, наряд отдела «Вилок» заметил группу лиц, пытавшихся накачать резиновую лодку. Увидев пограничников, злоумышленники покинули плавсредство и побежали к реке», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

Пограничники смогли догнать беглецов за 20 м до государственной границы, когда мужчины зашли в Тису и поняли, что не смогут переплыть реку. Сотрудники госпогранслужбы помогли беглецам выбраться на берег.

Мужчин доставили в пограничный отдел, чтобы допросить и дать им высушить одежду. Беглецы рассказали, что нашли в соцсетях людей, которые пообещали им помочь попасть в Венгрию за плату. Когда мужчины прибыли к приграничному поселку Вилок, мошенники заявили, что попасть в соседнюю страну через пункт пропуска не выйдет, поэтому нужно переплыть Тису. Обманутым оставили одну лодку и помпу. За услуги мужчины заплатили злоумышленникам от $6 тыс. до $7,5 тыс.

В отношении всех семерых составлены протоколы об административном правонарушении по статье о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Правоохранители ищут мошенников, которые обещали беглецам доставить их в Венгрию.

Ранее, 7 мая, польские пограничники вернули Украине ее гражданина, который пытался сбежать от мобилизации. Убегая от пограничников своей страны, 31-летний мужчина переплыл реку Западный Буг и попал в Польшу, где его задержала местная погранслужба.

Спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 5 мая заявил, что украинцы часто пытаются уехать в Молдавию по транзитной дороге Маяки. Он отметил, что пограничники следят за въезжающими и выезжающими по данной трассе и стараются помешать попыткам бегства, работая совместно с Кишиневом.

Пограничная полиция Молдавии 2 мая задержала шесть украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу, чтобы попросить у Кишинева убежища. Мужчины рассказали, что заплатили за неудавшийся побег по $4 тыс. каждый.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. Он не предусматривает положений о демобилизации.

На Украине военное положение действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.