В Липецке обнаружили зараженную бешенством бродячую кошку

Еще один случай заболевания бешенством выявили у бездомной кошки, которую обнаружили в СНТ-2 липецком микрорайоне Сселки. Опасную болезнь подтвердили в лаборатории, сообщает пресс-служба городской станции по борьбе с болезнями животных.

В связи с происходящим ветеринары призвали к бдительности и необходимости прививать животных от бешенства. Вакцинация проводится бесплатно в течении всего года. В Липецке прививку можно сделать в Правобережной и Левобережной ветеринарных лечебницах.

По информации GOROD48, с начала 2024 года в Липецкой области выявили 12 очагов бешенства. Только за апрель болезнь подтвердили у четырех кошек и у одной куницы.

Ранее «Известия» писали, что в России наблюдается нехватка зарубежных и отечественных вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек. Сложности с доступностью таких препаратов подтвердили в приютах, а также хозяева животных.