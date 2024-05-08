Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничить Китаю и некоторым другим странам доступ к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ), а также к основному ПО их систем. Об этом сообщило 8 мая агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена готовится открыть новый фронт в своих усилиях по ограждению Китая от американских (технологий) искусственного интеллекта, предварительно собираясь ограничить доступ к наиболее развитым моделям ИИ, к основному программному обеспечению систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT», — сказано в сообщении.

Возможность принятия новых мер по ограничению экспорта моделей ИИ на данный момент рассматривает министерство торговли США.

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов усилить меры давления на Пекин, в частности ввести новые санкции, если страна не перестанет поддерживать оборонно-промышленный комплекс России. В ответ на это представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что право Китая сотрудничать в экономике и торговле с РФ не должно попираться.

Позднее, 8 мая, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй указал на то, что власти США подавляют китайские компании, раздувая идею национальной безопасности и занимаясь экономическим запугиванием. Он добавил, что китайская сторона выступает «решительно против» экспортных ограничений, которые ввели Соединенные Штаты.