Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ
Политика
Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине
Мир
Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Общество
Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы
Спорт
ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции
Мир
Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха
Мир
Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ

Reuters: США могут ограничить Китаю доступ к наиболее развитым моделям ИИ
0
Фото: Global Look Press/Tom Brenner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничить Китаю и некоторым другим странам доступ к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ), а также к основному ПО их систем. Об этом сообщило 8 мая агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена готовится открыть новый фронт в своих усилиях по ограждению Китая от американских (технологий) искусственного интеллекта, предварительно собираясь ограничить доступ к наиболее развитым моделям ИИ, к основному программному обеспечению систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT», — сказано в сообщении.

Возможность принятия новых мер по ограничению экспорта моделей ИИ на данный момент рассматривает министерство торговли США.

Страх державы: в США растут антикитайские настроения
Рекордное число американцев назвали КНР врагом

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов усилить меры давления на Пекин, в частности ввести новые санкции, если страна не перестанет поддерживать оборонно-промышленный комплекс России. В ответ на это представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что право Китая сотрудничать в экономике и торговле с РФ не должно попираться.

Позднее, 8 мая, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй указал на то, что власти США подавляют китайские компании, раздувая идею национальной безопасности и занимаясь экономическим запугиванием. Он добавил, что китайская сторона выступает «решительно против» экспортных ограничений, которые ввели Соединенные Штаты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024