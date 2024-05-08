ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Воронежский футбольный клуб (ФК) «Факел» должен будет заплатить 30 тыс. рублей штрафа за оскорбление его болельщиками игроков петербургского «Зенита» на матче 27-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 8 мая сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
«Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола!». «Факел» оштрафован на 30 тыс. рублей», — заявил Григорьянц журналистам.
«Факел» осудил действия своих фанатов во время игры. После этого «Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласили болельщиков-воронежцев съездить на экскурсию в Санкт-Петербург, отмечает «Спорт-Экспресс»..
Игра между командами проходила 6 мая в Воронеже и закончилась вничью со счетом 1:1. У гостей гол забил Дуглас Сантос с передачи Клаудиньо. Позже Клаудиньо забил второй гол, но мяч отменили судьи после видеопросмотра из-за положения вне игры. В конце компенсированного времени в ворота «Зенита» назначили пенальти за игру рукой Нуралы Алипа. Его реализовал нападающий «Факела» Евгений Марков.
«Зенит» остался лидером РПЛ, у него 51 очко, у следующих за ним «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков.