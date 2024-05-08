Суд арестовал экс-министра транспорта Башкирии по делу о взятке в 5 млн рублей
Советский районный суд Уфы 8 мая арестовал на два месяца экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, который обвиняется в получении взятки в размере 5 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Башкортостана.
«Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя, постановив избрать в отношении Александра Клебанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 7 июля 2024 года», — говорится в сообщении.
Корреспондент «Известий» рассказал, что защита настаивала на домашнем аресте.
По версии следствия, в 2021 году АО «Башкиравтодор» заключил договор с коммерческой организацией ООО «Киви» на перевозку дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из дорог региона. В мае 2023 года Клебанов, являясь членом совета директоров предприятия, потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя 5 млн рублей за общее покровительство. Экс-министр также пригрозил создать искусственные препятствия в получении оплаты за ранее выполненные договоры с «Башкиравтодором».
В результате Клебанов получил взятку от руководства ООО «Киви» через неосведомленное о назначении денежных средств лицо.
О том, что Клебанова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, стало известно накануне. Глава Башкортостана Радий Хабиров уволил министра сразу после подтверждения информации о совершенном преступлении. По словам пресс-секретаря главы республики Дианы Сафаргалеевой, Хабиров продолжит содействовать правоохранителям, чтобы «очистить органы власти от недобросовестных людей».