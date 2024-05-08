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Дело возбудили в Ивановской области по факту похищения и смерти местного жителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимых мужчин, похитивших и избивших знакомого, который в результате этого скончался. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

«Ивановским МСО СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Фигуранты по делу задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В данный момент продолжаются следственные и процессуальные мероприятия.

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Похищение было совершено вечером 5 мая. Неизвестные приехали в город Иваново по месту жительства их знакомого, насильно вывели его из квартиры и посадили в машину. После этого они вывезли его на участок вблизи деревни Крюково Ивановского района, где избили, заставили полностью снять одежду и оставили пострадавшего на улице, забрав вещи. На следующий день мужчину нашли мертвым в лесу.

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