Ямочный ремонт проведут в 335 дворах Мурманска
Ямочный ремонт проведут в 20 муниципалитетах Мурманской области за счет средств, выделенных из регионального бюджета. В заполярной столице работы коснутся 335 дворов во всех районах города, сообщает пресс--служба мэрии в среду, 8 мая.
Всего планируются обновить 74,2 тыс. кв. м дорожного полотна. Работы пройдут в рамках стратегического плана «На Севере — жить».
Как отмечает ИА «Би-порт», в Мурманске территории, подлежащие ремонту, выбрали местные жители. В апреле на портале «Наш Север» горожане приняли участие в рейтинговом голосовании, по итогам которого определен перечень адресов для ямочного ремонта проездов.
Ранее в мае сообщалось, что в Мурманской области зафиксировано снижение неудовлетворительных проб воздуха. Таких проб вообще не было выявлено в 2023 году в зоне влияния промышленных предприятий.