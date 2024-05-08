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Власти Украины обвинили фермеров в использовании конфликта для ухода от налогов

The Economist: украинские фермеры используют конфликт, чтобы не платить налоги
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dmytro Smolyenko
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Украинские фермеры пользуются конфликтом, чтобы уходить от уплаты налогов, рассказал 7 мая заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка журналу The Economist.

«Предприятия пользуются хаосом и увиливают от уплаты справедливой доли в бюджет. И особенно это верно для сельского хозяйства, на которое до <боевых действий> приходилось до 40% доходов украинского экспорта», — сказано в материале.

Как отметил Качка, налоги от двух из каждых пяти тонн урожая зерна не пополняют государственную казну.

У аграриев есть несколько способов не платить налоги, говорится в статье. Первый — использовать бартер и наличный расчет. Второй — объявлять свои поля непригодными для сельскохозяйственной деятельности якобы из-за мин и неразорвавшихся снарядов, что позволяет не документировать собранный с угодий урожай. Третий — подделка документов и занижение доходов при экспорте.

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Ранее, 2 мая, заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что экспорт кукурузы и пшеницы на Украине может уменьшиться почти на четверть в период с июля 2024 года по июнь 2025-го из-за маленького урожая. На уменьшение объемов урожая повлияет сокращение посевных площадей в этом году на фоне СВО.

25 марта издание Financial Times со ссылкой на слова украинского министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского сообщило, что Киев опасается продления конфликта из-за ограничения ЕС на зерно с Украины. По словам министра, ограничения на поставки с Украины не являются решением для европейских фермеров, так как конкуренция на мировом рынке способствует повышению эффективности.

До этого, 19 марта, Европарламент продлил приостановку пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС более чем на год, до июня 2025-го, чтобы поддержать Украину. Соглашением утверждается возможность принятия Еврокомиссией любых экстренных мер в том случае, если поставки украинской продукции нанесут урон экономике одной или нескольких стран ЕС. Некоторые государства — члены ЕС уже выступили за ограничение ввоза определенных типов продовольствия с Украины, так как это наносит вред сельскому хозяйству этих стран.

В этот же день газета Politico сообщала, что Франция поддержала призыв Польши к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в европейские страны. Ввод ограничения может принести Украине убытки €1,2 млн из-за потери торговых льгот. Кроме того, это решение может нарушить режим свободной торговли с Киевом, которое Евросоюз (ЕС) планирует продлить.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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