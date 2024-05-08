Эксперт усомнился в шансах ВСУ добиться успеха за счет мобилизованных осужденных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно нуждаются в бойцах, поэтому Киев будет мобилизовывать осужденных. Об этом 8 мая «Известиям» заявил политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее в этот день Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных на Украине.

«Часть из них займется грабежами и насилием на территории, которая контролируется киевским режимом. Конечно, это связано с тем, что ВСУ испытывают острую нехватку людей. Всех добровольцев они уже забрали, остаются те, кто не очень хочет воевать или совсем не хочет, или осужден по «русской статье», то есть симпатизирующие России. Поэтому я не думаю, что ВСУ смогут существенно пополнить свои ряды мотивированными бойцами. А немотивированные бойцы — это, в общем-то, не солдаты. Это пушечное мясо, чтобы «затыкать» дыры ими. Ясно, что [президент Украины Владимир] Зеленский намерен придерживаться курса на войну до последнего украинца», — сказал Никулин.

На Украине продолжается ужесточение мобилизации, 16 апреля Зеленский подписал соответствующий закон, который вступит в силу в середине мая. В документе уточняется порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение. При этом в нем нет положений о демобилизации. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями» отметила, что данный закон «добивает» украинцев.

Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. После этого, 22 апреля, украинский МИД приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за границей. На следующий день правительство опубликовало постановление, в котором говорится о запрете для находящихся за пределами страны мужчин призывного возраста на получение внутреннего и заграничного паспортов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.