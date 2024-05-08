Послы ЕС одобрили план обязательств Киева для выделения ему помощи в €50 млрд

Послы 27 стран Европейского союза (ЕС) предварительно одобрили план обязательств Киева по проведению реформ, которые являются условием для получения Украиной помощи от союза в размере €50 млрд до 2027 года. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в представительстве Бельгии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

«Послы стран Евросоюза предварительно одобрили план реформ Украины для получения финансовой помощи ЕС до 2027 года в рамках фонда [помощи] Украине», — говорится в сообщении представительства, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ожидается, что далее план реформ будет одобрен на уровне министров.

Ранее, 15 апреля, план реформ одобрила Еврокомиссия. После одобрения плана со стороны ЕК у Брюсселя есть один месяц на его утверждение. Это позволит Еврокомиссии выделить до €1,89 млрд в качестве предварительного финансирования до начала регулярных выплат.

1 февраля все 27 лидеров стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе согласились выделить дополнительные €50 млрд в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета объединения. 12 апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис допустил, что Киев уже в мае сможет получить около €1,9 млрд из фонда ЕС.

Позднее газета Politico отметила, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить для создания фонда. Некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза по повышению своей значимости в области обороны, подчеркивает СМИ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.