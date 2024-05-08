В Италии загорелся завод компании Alpitronic по производству зарядных станций

Завод компании Alpitronic, который занимается производством зарядных станций для электромобилей, загорелся в городе Больцано на севере Италии. Об этом в среду, 8 мая, сообщила газета Reppublica.

По данным издания, возгорание началось около 9:00 по местному времени (10:00 мск) в зоне, где ведутся ремонтные работы, и быстро распространился.

«Из-за пожара наблюдается сильное задымление. Желательно держать двери и окна закрытыми, а также выключить системы кондиционирования и вентиляции», — отмечается в заявлении гражданской обороны, которое приводит газета.

На данный момент воздушное пространство над городом закрыто, в муниципалитете Больцано уточнили, что «ситуация находится под контролем». Из-за соображений безопасности была проведена эвакуация в одной из школ, данных о пострадавших не поступало.

Ранее, 21 апреля, крупный пожар произошел на нефтепроводе на востоке иранской провинции Хомс. По данным иранских СМИ, первоначальная информация о пожаре свидетельствовала о том, что какие-то люди пытались украсть нефть из трубопровода, а пожар вспыхнул во время его разборки. На месте пожара было обнаружено тело одного из воров, а также режущий предмет.