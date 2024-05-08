МОК не собирается вручать российским спортсменам перешедшие им медали Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не рассматривает вручение спортсменам из РФ медали, которые перешли им после пересмотра результатов соревнований прошлых Олимпийских Игр. Об этом 8 мая ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

«Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали МОК после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК <…> на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — уточнил собеседник агентства.

Комитет признал представляющего Россию гребца Илью Штокалова бронзовым призером Олимпиады 2016 года после того, как был дисквалифицирован молдавский спортсмен Сергей Тарновский из-за нарушения антидопинговых правил. При этом в конце марта 2024 года Штокалов рассказывал, что он всё еще не получил свою награду.

Между тем заслуженный мастер спорта РФ, олимпийская чемпионка по бегу на коньках, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что отказ МОК вручать российским олимпийцам перешедшие им награды связан с тем, что в Париже, где будет проходить Олимпиада, не хотят поднимать флаг России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

В конце марта глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

МОК 12 октября 2023 года принял решение немедленно отстранить ОКР из-за включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Тогда в комитете уточнили, что решение исполкома действует «до дальнейшего уведомления».