Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых граждан Белоруссии

В Московской области задержали женщину, которая держала в рабстве шестерых граждан Белоруссии. Об этом 8 мая сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, задержанная незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире в Балашихе.

«Она применяла в отношении них физическое и психологическое насилие, а также забрала их документы и мобильные телефоны. Также принуждала их просить милостыню в местах массового скопления людей на территории Московского региона», — подчеркнули спецслужбы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об использовании рабского труда (ч .2 ст.127.2 УК РФ).

Ранее, 16 ноября, в Хакасии арестовали фермера, который держал в рабстве трех человек на протяжении семи лет.