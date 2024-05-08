Член конгресса США призвала МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Член конгресса США Рашида Тлайб, демократ от штата Мичиган, призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 8 мая сообщает телеканал Fox News.

«Я призываю МУС незамедлительно выдать ордеры на арест Нетаньяху и высокопоставленных израильских чиновников, чтобы наконец привлечь их к ответственности за этот геноцид, что оправдано хорошо задокументированными нарушениями Конвенции о геноциде в соответствии с международным правом», — высказалась политик.

Тлайб также указала на то, что Израиль начал операцию в Рафахе на юге сектора Газа сразу после того, как Вашингтон передал ему $14 млрд. По ее словам, транш был сделан без каких-либо гарантий со стороны Тель-Авива о том, что в секторе Газа будут соблюдены права человека.

«В течение нескольких месяцев Нетаньяху ясно заявлял о своем намерении вторгнуться в Рафах, однако большинство моих коллег и президент [США Джо] Байден прислали больше оружия, чтобы обеспечить резню <...> Наша страна активно участвует в геноциде», — подчеркнула она.

Конгрессвумен напомнила, что жертвами действий Израиля в палестинском анклаве уже стали более 35 тыс. человек, еще больше вынуждены регулярно перемещаться из зоны боевых действий, что подвергает людей еще большим «невообразимым человеческим страданиям».

Информация о предположении властей Израиля, что МУС намеревается выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников из-за ситуации в секторе Газа, появилась 28 апреля. На следующий день портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху обратился к Байдену с просьбой помочь предотвратить выдачу МУС в Гааге ордеров на арест израильских чиновников из-за ситуации в секторе Газа.

Затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают расследование МУС по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала заявления Вашингтона абсурдными и указала на двойные стандарты Белого дома, поскольку ранее американская сторона всячески поддерживала решения МУС, касающиеся России.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.