Артснаряд нашли вблизи деревни Чирки в Псковской области

Взрывоопасный предмет обнаружили возле деревни Чирки Новосокольнического района Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел во вторник, 7 мая. На место прибыла группа разминирования поисково-спасательного отряда из Великих Лук.

По информации Псковской ленты новостей, специалисты идентифицировали боеприпас как артиллерийский снаряд калибра 105 мм.

В начале апреля в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. Лицо, которое причастно к преступлению, уже задержано.