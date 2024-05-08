Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в двух частных домах на площади 1 тыс. кв. м
Мир
Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии
Спорт
МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады
Мир
Захарова указала на осуждение РФ решения Берлина о запрете символики ВОВ
Происшествия
Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых граждан Белоруссии
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
СМИ сообщили о возможных санкциях ЕС в отношении Стивена Сигала
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново
Авто
Средняя цена автомобиля с пробегом в России снизилась
Мир
В Италии загорелся завод компании Alpitronic по производству зарядных станций
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Недвижимость
В Москве и Дубае сравнялись объемы строительства жилых небоскребов
Армия
На параде Победы в Новосибирске пролетит истребитель И-16 времен ВОВ
Армия
ВКС России получили вторую в 2024 году партию истребителей Су-35С
Мир
Соглашение о свободной торговле между КНР и Сербией заработает с июля
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Мир
Член конгресса США призвала МУС выдать ордер на арест Нетаньяху
Сюжет:

Corriere della Sera: НАТО подготовит документ об отказе от войск на Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО подготовит документ, в котором будет утвержден отказ от введения войск на Украину. Об этом 8 мая сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

«Никаких сапог на земле» — такую фразу документа приводит газета.

При этом обсуждения документа должны пройти на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой, говорится в публикации.

Помимо этого, на предстоящем мероприятии председательство в Контактной группе по обороне Украины планируется передать Брюсселю. Ранее этим занимался Пентагон. Газета заверила, что стратегия в отношении Киева не потерпит изменений, однако тем временем лидеры западных государств «готовятся к смене курса», отметила Corriere della Sera.

Комментируя это, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» усомнился, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По мнению политолога, на саммите члены альянса будут обсуждать тему отправки войск на Украину, но официальной декларации по этому поводу не будет.

Смахнуть пыл: Блинкен пытается умерить воинственность Макрона
Что, кроме Украины, обсудили госсекретарь США и французские политики

5 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве одобряют идею о вводе на территорию страны западных военных. По его словам, в настоящее время государство готово принять любую поддержку союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз утверждал, что не исключается возможности отправки на Украину войск из Европы. Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, он сделал 26 февраля. Позднее, 14 марта, Макрон снова заявил о приверженности позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024