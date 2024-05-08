Corriere della Sera: НАТО подготовит документ об отказе от войск на Украине

НАТО подготовит документ, в котором будет утвержден отказ от введения войск на Украину. Об этом 8 мая сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

«Никаких сапог на земле» — такую фразу документа приводит газета.

При этом обсуждения документа должны пройти на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой, говорится в публикации.

Помимо этого, на предстоящем мероприятии председательство в Контактной группе по обороне Украины планируется передать Брюсселю. Ранее этим занимался Пентагон. Газета заверила, что стратегия в отношении Киева не потерпит изменений, однако тем временем лидеры западных государств «готовятся к смене курса», отметила Corriere della Sera.

Комментируя это, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» усомнился, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По мнению политолога, на саммите члены альянса будут обсуждать тему отправки войск на Украину, но официальной декларации по этому поводу не будет.

5 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве одобряют идею о вводе на территорию страны западных военных. По его словам, в настоящее время государство готово принять любую поддержку союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз утверждал, что не исключается возможности отправки на Украину войск из Европы. Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, он сделал 26 февраля. Позднее, 14 марта, Макрон снова заявил о приверженности позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.