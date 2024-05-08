Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Истре

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 мая принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, павшим в годы Великой Отечественной войны на рубеже деревень Падиково и Аносино.

Монумент находится на территории ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра» Московской области. Он увековечивает память о бойцах, оборонявших Москву в 1941 году.

Игорь Краснов регулярно посещает памятник, заложенный по его инициативе на месте ожесточенных боев в юбилейную 75-летнюю годовщину Великой Победы. Генпрокурор России и его подчиненные отдают дань памяти всем павшим во время Великой Отечественной войны.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что мемориал в честь советских воинов — участников Великой Отечественной войны восстановят в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) военнослужащие танковой бригады группировки войск «Восток».

Местные жители своими силами пытались содержать памятник в относительной целости. Он был построен в 1975 году и после государственного переворота 2014 года на Украине за ним не вели должный уход. Ситуация поменялась после возвращения этого населенного пункта в состав России.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.