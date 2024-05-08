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Особый противопожарный режим ввели в нескольких районах Приангарья

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С 8 мая особый противопожарный режим ввели в нескольких муниципалитетах Иркутской области. Для жителей региона и туристов будут действовать ограничения.

Особые меры принимаются в Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах, а также в Братске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Введение особого противопожарного режима связано с наступлением периода пожарной опасности и неблагоприятной погоды. Природные возгорания могут представлять опасность для населенных пунктов и объектов экономики. В муниципалитетах запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, сжигание мусора и приготовление пищи с использованием огня.

6 мая в двух районах Иркутской области произошли пожары в пяти садовых товариществах. На территории СНТ «Алюминщик» горели 15 дачных домов и хозяйственных построек. В садоводствах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» огонь распространился на 15 строений.

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