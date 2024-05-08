В Россию привезли на продажу новые микроавтобусы Volkswagen

Крупная дилерская сеть поставила в Россию более 100 новых микроавтобусов и фургонов Volkswagen в различных модификациях. Об этом 8 мая сообщает портал Quto.ru.

Автомобили были выпущены в Германии, однако какими путями их доставили в РФ, менеджеры автосалона не уточнили.

Так, цельнометаллический фургон Volkswagen Crafter с двухлитровым двигателем продавцы оценили в 8 млн рублей. Окончательная цена зависит от оснащения и года выпуска. В партию вошли автомобили 2023 и 2022 годов выпуска.

Микроавтобусы Volkswagen Transporter также стоят около 8 млн рублей, при этом модели Caravelle и Multivan оказались существенно дороже — от 9 млн до 15 млн рублей.

7 мая стало известно, что в России дилеры начали получать китайские кроссоверы Forthing T5 Evo сборки калининградского «Автотора». В начале апреля дистрибутора бренда рассказывал, что в текущем году кроссовер будет предлагаться на российском рынке в трех вариантах обвеса кузова.

За день до этого сообщалось, что в Россию доставили несколько футуристичных китайских минивэнов Li Auto Mega, цена такого автомобиля с полностью оплаченным утильсбором составляет около 12 млн рублей. При этом несколько российских продавцов готовы принять заказ на доставку такой машины, оценив машину и услуги в 10 млн рублей.