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В турецкой Аланье прошла акция «Бессмертный полк»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Аланья в Турции прошло шествие «Бессмертного полка». Акция состоялась 8 мая, ее участники рассказали «Известиям» о своих родственниках, чьи портреты они принесли на шествие.

«Адонин Иван Иванович, гвардии ефрейтор 93-й сводной дивизии 2-го Украинского фронта. Воевал с 1941 по 1945 год, закончил свой боевой путь в Чехословакии. Представлен к ордену Красной Звезды, к ордену Славы 3-й степени. Говорят, что и [звание] Героя (Советского Союза. — Ред.) ему дали, но он его не получил, так бывает. Я им горжусь, очень горжусь», — рассказала участница акции.

Один мужчина принес портрет своего дяди, старшего сержанта гвардии Алексея Юрова, который воевал на Кавказском фронте. За свои боевые подвиги он получил орден Красной Звезды и множество медалей.

У участников акции, кроме табличек с портретами, были флаги России и Знамя Победы. Под песни о Дне Победы люди спустили на воду венки с георгиевскими лентами. В шествии наравне со взрослыми поучаствовало много детей.

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Ранее в тот день акция «Бессмертный полк» состоялась в столице республики Панама. Шествие прошло под звуки песни Михаила Исаковского «Катюша», некоторые люди подпевали. Участники пронесли по улице портреты своих предков — участников Великой Отечественной войны, Знамя Победы, флаги России и Панамы и транспаранты.

До этого, 6 мая, сотни жителей Мадрида вышли на акцию «Бессмертный полк» на бульваре Пасео-дель-Прадо в центре города. Организаторы шествия подсчитали, что в нем поучаствовали до 2 тыс. человек.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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