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Минобороны РФ запустило проект о героическом освобождении Севастополя

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Фото: ТАСС/Евгений Халдей
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Министерство обороны России ко Дню Победы запускает историко-познавательный раздел «Этот День Победы: 80 лет назад был освобожден от фашистов город-герой Севастополь», основанный на документах из фондов Центрального архива ведомства (ЦАМО), среди которых журналы боевых действий, топографические карты, фотоснимки, трофейные материалы, а также наградные листы.

Данный раздел является продолжением проекта о Крымской наступательной операции. В архивных документах подробно описываются майские события 1944 года в Крыму, рассказывается о героизме советских военных и преступлениях фашистских оккупантов.

В мультимедийном разделе опубликована схема освобождения Севастополя с основными этапами боев. Отчеты и журналы боевых действий также подробно описывают героические события. Кроме того, там можно увидеть архивные фотографии разрушенного города и документы, которые рассказывают о жестокости оккупантов.

«Почти два года немецко-румынские громилы хозяйничали в Севастополе, издевались над мирным населением, разрушали не только жилые дома, промышленные и коммунальные предприятия, школы, клубы, но и особенно дорогие сердцу каждого русского человека исторические памятники русской славы», — отмечается в акте от 13 мая 1944 года.

Освобождение Севастополя является одной из самых знаменательных побед Красной армии, продемонстрировавшей боевой дух советских воинов и высокий уровень мастерства. Войскам 4-го Украинского фронта для освобождения города понадобилось всего пять дней (5–9 мая). 9 мая 1944 года в 23:00 в Москву поступила информация об успешном завершении штурма и избавления Севастополя от оккупантов, а спустя два часа, в 01:00 10 мая был дан праздничный салют в честь воинов-победителей.

Знамя свободы над Севастополем: как нацистов изгнали из Крыма
Полуостров освободили за 35 дней

В апреле «Известия» поделились архивными записями об освобождении Крыма в 1944 году. Советским солдатам за 35 дней удалось освободить полуостров. Основное сражение за полуостров развернулось в Севастополе. Красная армия потеряла 18 тыс. солдат, еще 67 тыс. были ранены.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей России 26 апреля при Федеральном собрании РФ назвал День Победы священным праздником для всех граждан России.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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