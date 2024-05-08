Онлайн-продажи средств от аллергии в апреле выросли в три раза

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» проанализировал динамику продаж из аптек и выяснил, что с наступлением сезона цветения спрос на препараты от аллергии в сервисе вырос в три раза. Результатами своих наблюдений аналитики поделились с «Известиями» 8 мая.

Чаще других антигистаминные препараты покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени и Екатеринбурга.

Отмечается, что в апреле каждый четвертый заказ из аптек содержал препараты от симптомов аллергии. Особенно пользовались популярностью средства таких лекарственных форм, как таблетки и глазные капли. Их покупали чаще в три раза и на 10% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя стоимость антигистаминного препарата — 235 рублей. Аптечка из трёх средств (таблеток, капель для глаз и назального спрея для взрослого человека) составит 444 рубля, для детей — 381 рубль (сироп, таблетки, назальный спрей).

Поллиноз — так называется часто встречающийся вид сезонной аллергии, который связан с цветением деревьев, луговых и сорных трав. Пыльца от цветущих деревьев обычно присутствует в воздухе весной, от луговых трав — в первой половине лета, а от сорных трав — во второй половине лета.

Врач аллерголог-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Соболева напомнила, что для облегчения симптомов, помимо лекарственной терапии, существуют общие рекомендации для людей, имеющих аллергию на пыльцу. В их числе использование барьерных средств: специальных очков для защиты от пыльцы, респираторов, назальных препаратов, предотвращающих проникновение аллергенов через слизистую. Помимо этого, в дневное время лучше воздержаться от открытия окон и проветривания помещения. Полезно будет установить приточный бризер — устройство для очищения воздуха от пыльцы через специальные фильтры.

«При первых симптомах аллергии необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Если нет возможности оперативно посетить врача, можно проконсультироваться онлайн, чтобы получить рекомендации для облегчения острого состояния. В аптечке всегда должны быть средства, рекомендованные врачом, в том числе антигистаминные препараты, желательно второго поколения — в отличие от препаратов первого поколения возможные проявления побочных эффектов минимальны. Что касается лечения, то в зависимости от показаний и реакций организма на раздражители, врач назначает пациенту либо одно лекарственное средство, либо комбинацию из нескольких», — добавила Соболева.

Также она обратила внимание, что в период отсутствия пыльцы в воздухе специалистом может быть рекомендовано проведение аллерген-специфической иммунотерапии — АСИТ. Этот метод лечения облегчает симптомы и способствует формированию правильного иммунного ответа на аллерген.

8 апреля ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко рассказала, что основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания. Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков.