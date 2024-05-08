Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в двух частных домах на площади 1 тыс. кв. м
Мир
Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии
Спорт
МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады
Мир
Захарова указала на осуждение РФ решения Берлина о запрете символики ВОВ
Происшествия
Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых граждан Белоруссии
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
СМИ сообщили о возможных санкциях ЕС в отношении Стивена Сигала
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново
Авто
Средняя цена автомобиля с пробегом в России снизилась
Мир
В Италии загорелся завод компании Alpitronic по производству зарядных станций
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Недвижимость
В Москве и Дубае сравнялись объемы строительства жилых небоскребов
Армия
На параде Победы в Новосибирске пролетит истребитель И-16 времен ВОВ
Армия
ВКС России получили вторую в 2024 году партию истребителей Су-35С
Мир
Соглашение о свободной торговле между КНР и Сербией заработает с июля
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Мир
Член конгресса США призвала МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Онлайн-продажи средств от аллергии в апреле выросли в три раза

«СберМаркет»: онлайн-продажи средств от аллергии в апреле выросли в три раза
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» проанализировал динамику продаж из аптек и выяснил, что с наступлением сезона цветения спрос на препараты от аллергии в сервисе вырос в три раза. Результатами своих наблюдений аналитики поделились с «Известиями» 8 мая.

Чаще других антигистаминные препараты покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени и Екатеринбурга.

Отмечается, что в апреле каждый четвертый заказ из аптек содержал препараты от симптомов аллергии. Особенно пользовались популярностью средства таких лекарственных форм, как таблетки и глазные капли. Их покупали чаще в три раза и на 10% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя стоимость антигистаминного препарата — 235 рублей. Аптечка из трёх средств (таблеток, капель для глаз и назального спрея для взрослого человека) составит 444 рубля, для детей — 381 рубль (сироп, таблетки, назальный спрей).

Поллиноз — так называется часто встречающийся вид сезонной аллергии, который связан с цветением деревьев, луговых и сорных трав. Пыльца от цветущих деревьев обычно присутствует в воздухе весной, от луговых трав — в первой половине лета, а от сорных трав — во второй половине лета.

Нос по ветру: от чего следует отказаться при аллергии на пыльцу
Отслеживать начало цветения можно по приложениям и программам мониторинга

Врач аллерголог-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Соболева напомнила, что для облегчения симптомов, помимо лекарственной терапии, существуют общие рекомендации для людей, имеющих аллергию на пыльцу. В их числе использование барьерных средств: специальных очков для защиты от пыльцы, респираторов, назальных препаратов, предотвращающих проникновение аллергенов через слизистую. Помимо этого, в дневное время лучше воздержаться от открытия окон и проветривания помещения. Полезно будет установить приточный бризер — устройство для очищения воздуха от пыльцы через специальные фильтры.

«При первых симптомах аллергии необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Если нет возможности оперативно посетить врача, можно проконсультироваться онлайн, чтобы получить рекомендации для облегчения острого состояния. В аптечке всегда должны быть средства, рекомендованные врачом, в том числе антигистаминные препараты, желательно второго поколения — в отличие от препаратов первого поколения возможные проявления побочных эффектов минимальны. Что касается лечения, то в зависимости от показаний и реакций организма на раздражители, врач назначает пациенту либо одно лекарственное средство, либо комбинацию из нескольких», — добавила Соболева.

Также она обратила внимание, что в период отсутствия пыльцы в воздухе специалистом может быть рекомендовано проведение аллерген-специфической иммунотерапии — АСИТ. Этот метод лечения облегчает симптомы и способствует формированию правильного иммунного ответа на аллерген.

Рыльце в пыльцу: когда в Москве ожидается пик цветения
Уровень концентрации аллергенов в столице стремится к максимуму «благодаря» березе

8 апреля ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко рассказала, что основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания. Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024