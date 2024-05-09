Парад 9 мая 2024 года: выступление Путина, прямая трансляция

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит на параде в Москве по случаю 79-годовщины победы в Великой Отечественной войне. Информацию об этом подтвердили в Кремле. Во сколько начнется прямая трансляция праздничного шествия на Красной площади и о чем будет говорить глава государства, читайте в материале «Известий».

Речь Путина на параде 9 мая 2024 года

Выступление Путина обычно начинается после смотра войск, проводимого министром обороны Сергеем Шойгу. На генеральной репетиции парада, которая состоялась 5 мая, речи президента уделили особое внимание. Ожидается, что в 2024 году она продлится восемь минут.

Прежде, после атаки беспилотников на Кремль в начале мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что власти не станут отменять парад Победы и Путин выступит с традиционной речью на Красной площади. Однако он не стал заранее анонсировать содержание выступления, призвав дождаться парада.

«Мы никогда не анонсируем. Завтра действительно на параде будет выступление президента, давайте его дождемся», — сказал Песков накануне торжества.

В 2023 году в своем выступлении Путин отметил храбрость и доблесть предков, поставив с ними в один ряд участников специальной военной операции (СВО). Также президент подчеркнул, что Россия хочет видеть будущее стабильным и мирным.

Во сколько трансляция парада 9 мая 2024 года

Парад Победы стартует 9 мая в 10:00 мск. В это же время начнется прямое включение. Онлайн-трансляцию покажет Первый канал, «Россия 1», РЕН ТВ. Мероприятие в прямом эфире также можно посмотреть на сайте «Известий».

Видео с Красной площади в том числе будут транслировать на цифровых экранах и медиафасадах Москвы. В частности, трансляция будет вестись на Поклонной горе. Такие же показы организуют в Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске, Сочи и других городах.

Продлится шествие до 12:00. До его начала и после окончания россияне еще смогут увидеть трансляцию акции «Бессмертный полк», которую в этом году решили провести онлайн.

Ранее «Известия» писали, что в 2024 году Кремль отказался от традиционного приема в День Победы. Также Москва не стала официально приглашать иностранных лидеров. Однако незадолго до 9 мая стало известно, что парад планируют посетить президент Киргизии Садыр Жапаров, который в эти дни будет находиться с визитом в РФ, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Лаоса Тхонглун Сисулит, а также лидеры Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Кубы Мигель Диас-Канель.