Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Три человека погибли в результате возгорания частного дома в Красноярском крае. Еще один человек госпитализирован.
Сообщение о возгорании поступило днем 8 мая из села Устьянск в Абанском районе. Огонь охватил деревянный дом на площади 55 кв. м. В тушении пожара участвовали десять человек и три единицы техники. В ходе тушения обнаружены тела троих погибших, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Пожар был полностью ликвидирован. Устанавливаются причины горения.
6 мая в Пензенской области произошло возгорание частного деревянного дома в Наскафтыме. Площадь горения составила 40 кв. м. При тушении обнаружены тела женщины 58 лет и мужчин 54 и 56 лет.