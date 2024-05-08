«Автодор» снизил разрешенную скорость на М-11 «Нева» из-за снегопада

Из-за снегопада на ряде участков М-11 «Нева» разрешенная скорость движения снижена до 60–90 км/ч. Об этом в своем Telegram-канале 8 мая предупредила госкомпания «Автодор».

«Просим вас соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными в пути и следить за сообщениями на информационных табло!» — призвали водителей в госкомпании.

Как рассказывал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в праздничные выходные дни с 9 по 12 мая жителей Москвы ждет достаточно холодная и ветреная погода с температурой значительно ниже климатической нормы, дождями и ночными заморозками.

8 мая Москву накрыл сильный снегопад. В этот же день было объявлено, что старт мотоциклетного сезона в Москве, который был намечен на 11 мая, переносится на неопределенный срок в связи с погодными условиями.