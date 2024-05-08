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Историк рассказала о легендарных снимках времен ВОВ

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Фото: РИА Новости/Макс Альперт
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Фотокорреспонденты рисковали жизнью, работая на передовой и в тылу, их снимки стали символами Великой Отечественной войны (ВОВ).

Например, фотография «Комбат», сделанная 12 июля 1942 года, изображает легендарного командира Алексея Еременко, поднимающего солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке. Ее автор — фотограф Макс Альперт. В бою оружие, изображенное на снимке, бесполезно, но на снимке главной силой является непоколебимый боевой дух командира.

«Алексей Гордеевич встал в полный рост и сказал: «За Родину! Вперед!» И шагнул, как мы говорим, в бессмертие, потому что тогда они победили», — рассказала «Известиям» историк Светлана Гизай.

Другой снимок «Узники фашизма» был сделан фотографом Галиной Санько в 1944 году в Карелии, на ней изображена Клавдия Нюппиева. Она вместе с семьей попала в концлагерь, ее мать не смогла пережить заключение и сошла с ума.

«Мне здесь восемь лет, десяти еще нет», — рассказала журналистам Клавдия Нюппиева. Она также вспоминала, как во время заключения в нее стреляли, на ее теле остались следы от пуль, а также она рассказала, что в концлагере людей морили голодом, давая по ложке муки в день на человека.

«Бранденбургская мадонна» авторства известнейшего военного фотографа Евгения Халдея изображает советскую регулировщицу, которая направляла колонны на Берлин. Фотография сделана 2 мая 1945 года на фоне Бранденбургских ворот. Простая девушка Мария Лиманская из Сталинградской глубинки, которой на снимке 21 год, управляла движением в центре немецкой столицы весной и летом 1945. Она до сих пор помнит, какие знаки нужно было подавать машинам. Также однажды на регулируемый ею перекресток подъехал кортеж премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он вышел к ней и спросил, не обижают ли ее солдаты.

«Знамя Победы над Рейхстагом» — символ победы над фашизмом — была также сделана 2 мая 1945 года Евгением Халдеем. На снимке фотограф воссоздал момент взятия Рейхстага. На снимке изображены Алексей Ковалев из Киева и Абдулхаким Исмаилов из Дагестана. Последний был разведчиком, который был несколько раз ранен, но дошел до Берлина. Его сын вспоминает, что отец очень стремился попасть одним из первых на крышу нацистского парламента.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Ранее 8 мая проживающий на территории Франции ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Располыхин рассказал «Известиям» про освобождение Будапешта и Вены. Он рассказал, что бои были очень тяжелые, немцы не сдавали свои места легко. Бои в городских кварталах участник ВОВ навал самыми сложными, так как из каждого угла мог напасть противник. Ветеран уточнил, что сам был легко ранен. День Победы он встретил в Чехословакии, слушая речь диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, который объявил об окончании войны.

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