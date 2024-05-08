Школу в ставропольском селе отремонтируют за 88 млн рублей

В селе Тищенском Ставропольского края начался капитальный ремонт школы № 88 в рамках президентской программы. Стоимость работ оценивается в 88 млн рублей.

На текущий момент рабочие завершают обшивку и утепление фасада с крышей. Также проводится замена электропроводки. Об этом сообщает ИА StavropolMedia. Вокруг здания уже залита отмостка.

В дальнейшем планируется ремонт столовой, замена коммуникаций, а также благоустройство территории. Ожидается, что капитальный ремонт завершится в июле 2025 года. Кроме того, 9 млн рублей дополнительно направлено на приобретение мебели и оборудования из муниципального бюджета.

На время ремонта учеников среднего и старшего звена перевели в здание историко-краеведческого музея. Ученики младших классов занимаются в помещениях детского сада № 30.