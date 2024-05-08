В Москве бойца джиу-джитсу приговорили к 4 годам 10 месяцам за избиение подростка
В Москве суд приговорил бойца джиу-джитсу к четырем годам 10 месяцам колонии за избиение 17-летнего подростка. Об этом в среду, 8 мая, сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
«Приговором Солнцевского районного суда города Москвы Ибатов Серик Валерьевич признан виновным в совершении преступления <…> Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в публикации пресс-службы.
Суд установил, что из-за ударов мужчины был нанесен тяжкий вред здоровью несовершеннолетнему, в результате подростка госпитализировали.
Нападение на 17-летнего подростка произошло 28 января на западе Москвы. Подростка доставили в столичную больницу с переломами черепа, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Позже, 30 января, нападавшего задержали. По фату случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).