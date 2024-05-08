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В МИД РФ назвали безосновательными обвинения в адрес России в кибератаках

Захарова: обвинения РФ в кибератаках нужны Западу для антироссийской повестки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Обвинения против России в кибератаках в Германии и Чехии безосновательны и спекулятивны. Об этом заявила в среду, 8 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это была безосновательная спекуляция, они разогревают атмосферу. Возможно, делают это в преддверии американских выборов», — сказала она на брифинге.

Доказательств таких кибератак не существует, а соответствующие заявления являются лишь поводом для продвижения на Западе антироссийской повестки, подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что российские дипмиссии в Вашингтоне, Берлине и Праге уже дали исчерпывающие комментарии на тему подобных голословных обвинения в Германии, Великобритании и Чехии.

По словам дипломата, якобы пострадавшие от кибератак страны в очередной раз не воспользовались специальными каналами связи по линии компетентных ведомств. Связано это с тем, что данные государства не заинтересованы в реальном расследовании, добавила представитель МИДа.

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Ранее, 6 мая, посла России в Чехии вызвали в МИД республики, где ему был заявлен протест в связи с некими кибератаками, которые якобы были зафиксированы на чешской территории. В российском МИДе уточнили, что местные спецслужбы связали их с «подконтрольной ГРУ РФ» хакерской группой АРТ 28. В посольстве РФ отвергли эти обвинения.

До этого, 3 мая, временного поверенного в делах посольства РФ в Германии вызвали в МИД ФРГ в связи с кибератакой на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую якобы совершила Россия в 2023 году. В посольстве это также отвергли и назвали недружественным шагом немецких властей. Позже Германия отозвала своего посла в РФ Александера Ламбсдорфа для консультаций.

В тот же день Госдеп США выступил с заявлением о том, что осуждает серию хакерских атак якобы связанной с РФ группой против ряда европейских стран. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения провокационным вбросом, не имеющим реальных доказательств.

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