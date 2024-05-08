В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей области следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Ранее в этот день в Белгородской области также объявили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.