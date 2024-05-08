Аномальное повышение температуры зарегистрировали в Забайкалье

Синоптики зафиксировали аномальное потепление в Забайкальском крае 7 мая. Максимальная температура составила +31 градус.

В большинстве районов температура днем составляла +22…+27 градусов. На западе и юге воздух прогревался до +28…+31 градуса. Среднесуточная норма превышала норму на 7–10 градусов, а колебания температур в течение суток составляли до 29 градусов. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Специалисты отмечают, что температурный рекорд в Чите так и не был поставлен. Температура составила +29,3 градуса. 7 мая 1949 года было жарче на 0,4 градуса.

8 мая на территорию Забайкалья начала поступать холодная воздушная масса. Температура снизилась на 10–12 градусов.

В Воронежской области 7 мая из-за сложных погодных условий отключение электричества затронуло 35,5 тыс. человек. Неполадки были связаны с сильным дождем и ветром.