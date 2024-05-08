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Захарова указала на осуждение РФ решения Берлина о запрете символики ВОВ
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Сюжет:

Захарова указала на осуждение РФ решения Берлина о запрете символики ВОВ

Захарова: РФ осуждает решение властей ФРГ на запрет символики, связанной с ВОВ
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Россия осуждает решение полиции Берлина на запрет 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной (ВОВ), а также РФ и Советским Союзом, и призывает отменить его. Об этом в среду, 8 мая, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное», — сказала она во время брифинга.

Россия призывает прекратить переписывать историю, так как это сделать невозможно, добавила дипломат.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

7 мая сообщалось, что правоохранители в Берлине запретили размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. При этом уточнялось, что от ограничений освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства.

Позже посольство РФ в Германии потребовало от Берлина отменить запрет. Диппредставительство назвало такое решение неприемлемым, оно напомнило, что за мирное небо Советский Союз «заплатил жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней».

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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