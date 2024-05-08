Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил 8 мая, что ведется расследование для выявления причастных к организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» за рубежом.
«Расследование ведется», — ответил он на вопрос «РИА Новости», установлены ли причастные к организации теракта находящиеся за рубежом лица.
Накануне, 7 мая, директор ФСБ Александр Бортников отметил, что главный организатор теракта на концертный зал «Крокус Сити Холл» находится за границей. Предпринимаются меры, чтобы «дотянуться» до организатора атаки, указал он.
Ранее, 9 апреля, Бортников отметил, что Украина и ее западные покровители организуют совершение варварских преступлений на территории России, используя представителей международного террористического подполья.
Кроме того, Следственный комитет России выявил связь террористов, напавших на «Крокус», с украинскими спецслужбами.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, в результате атаки погибли 145 человек. По словам Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.