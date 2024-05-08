В Госдуме назвали инновации национальной цели развития комфортной среды

В подписанном президентом России Владимиром Путиным указе о национальных целях есть такие значимые инновации, как улучшение качества коммунальных услуг для 20 млн россиян, а также строительство и модернизация двух тыс. объектов водоснабжения. Об этом 7 мая «Известиям» рассказала депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Разворотнева.

«Это очень важно, так как вода у нас самый недофинансированный вид коммунальной инфраструктуры и стоимость кубометра воды, которую мы получаем из крана, примерно равна бутылке воды из магазина, а значительная часть водоканалов находится в банкротном или предбанкротном состоянии», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что обозначение этой темы среди национальных целей позволит решить одну из самых болезненных проблем в сфере ЖКХ.

Комментируя национальную цель по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, Разворотнева указала на то, что пока идет поиск инструментария, с помощью которого можно решить эту проблему.

«Мы пока так и не нашли инструменты, которые позволяют не только переселять из аварийного жилья, но и не допускать его нового появления. Речь идет и о качественном содержании домов, и об эффективной программе капитального ремонта, которая позволяет делать комплектные ремонты, улучшать состояние дома. Надеюсь, так это и будет расшифровано, во всяком случае, мы приложим к этому усилия», — подчеркнула она.

При этом депутат отметила, что задача устойчивого сокращения аварийного жилья ставилась несколько раз, но усилия власти по его сокращению пока отстают от темпов его нарастания. Она подчеркнула, что эту задачу надо решать, и отметила, что и в Госдуме, и в «Единой России» в ближайшее время предстоят обсуждения национальных целей.

7 мая президент России подписал указ, определивший национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей обозначена «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Так, одним из критериев достижения этой цели названо обеспечение граждан жильем площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году. Помимо этого, необходимо добиться повышения доступности жилья на первичном рынке и устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья. Также глава государства отметил важность модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых ЖКУ. Еще одним критерием президент назвал снижение смертности в результате ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

До этого, в конце апреля в ходе совещания по экономическим вопросам Путин призвал утвердить до конца года обновленные нацпроекты. Он подчеркнул, что дополнительные ресурсы должны работать на стабильное и долгосрочное развитие городов и сел, сокращая неравенство в социально-экономическом потенциале.

Месяцем ранее глава государства заявил, что база для новых нацпроектов уже создана. 29 февраля в послании Федеральному собранию были поставлены конкретные цели в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи и подготовки кадров, напомнил тогда глава государства.

В ходе послания российский лидер сообщил о запуске в России пяти новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», а также «Продолжительная и активная жизнь». Они направлены на улучшение качества жизни россиян.