В Кремле назвали провокационной петицию на сайте Зеленского о западных войсках

Петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского о просьбе ввести западные войска на территорию — вызывающая провокация, заявил 8 мая журналистам и.о. официального представителя Кремля Дмитрий Песков.

Накануне, 7 мая, на сайте президента Украины появилась петиция о приглашении войск западных государств на территорию страны. Для рассмотрения прошения главой государства необходимо набрать 25 тыс. голосов.

Пресс-секретарь отметил, что Москва следит за этим.

«Киевский режим непредсказуемый. Вмешательство на земле в конфликт со стороны военных НАТО потенциально несет огромную опасность», — подчеркнул он.

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз утверждал, что не исключается возможности отправки на Украину войск из Европы. Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, он сделал 26 февраля. Позднее, 14 марта, Макрон снова заявил о приверженности позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск.

2 мая он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российских войск линии фронта. В свою очередь, Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

4 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) сказал, что Украина может попросить Евросоюз об отправке войск в зону конфликта. По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в свою очередь подчеркнул, что Западу аукнется безответственное отношение к конфликту, включая отправку военных на Украину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.